„Sport im Park“ und ein Sommerprogramm : Angebote für gemeinsamen Sport im Sommer

Der Stadtsportbund Mönchengladbach und der Kreissportbund Heinsberg haben ihre Programme für die Veranstaltungen „Sport im Park“ zusammengestellt. In Gladbach gibt es zudem ein umfangreiches Sommerprogramm.

Nachdem die Corona-Einschränkungen in den vergangenen Wochen gelockert wurden, ist es wieder möglich, in Gruppen an der frischen Luft Sport zu treiben. Entsprechend können Events für ein sportliches Miteinander veranstaltet werden. In Mönchengladbach (ab 22. Juni) und im Kreis Heinsberg (ab 1. Juli) wird es in den kommenden Monaten wieder die Gelegenheit geben, sich bei „Sport im Park“ körperlich zu betätigen. Das Sportbildungswerk in Gladbach bietet zudem ein umfangreiches Sommerpogramm an.