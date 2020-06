Fußball : TSV Wachtendonk-Wankum will Nachwuchs eine Chance geben

TSV Wachtendonk-Wankum will Nachwuchs eine Chance geben

Wachtendonk Ein U-23-Team mit zwei erfahrenen Kickern soll ein guter Unterbau für die erste Mannschaft werden, die in die Fußball-Landesliga aufgestiegen ist. Damit sollen talentierte Nachwuchsspieler im Verein gehalten werden.

Mit 15 Punkten Vorsprung führte der TSV Wachtendonk-Wankum die Tabelle in der Fußball-Bezirksliga an, als die Saison wegen der Corona-Krise abgebrochen wurde. Seit Mittwoch ist es offiziell: Das Team von Trainer Frank Goldau darf acht Jahre nach dem ersten Aufstieg zum zweiten Mal den Sprung in die Landesliga feiern.