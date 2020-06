Gladbacher Futsal-Boss : Türkhan blickt positiv auf die Corona-Krise

Mönchengladbach Bünyamin Türkhan hat das Beste aus den vergangenen Wochen gemacht. Körperlich und familiär hat ihm die Lockdown-Zeit gut getan. Auch sportlich entsteht durch die Corona-Krise kaum Schaden bei seinem Klub Furious Futsal.

Marc Gülzow wird neuer Trainer in Wickrathhahn und wird Nachfolger von Fabian Vitz. Für Markus Franken ist nach drei Jahren Schluss in Broich-Peel. Beim A-Ligisten Fortuna ist Emil Neunkirchen nicht mehr sportlicher Leiter, bleibt aber 2. Vorsitzender. Zudem wird Christian Prillwitz Co-Trainer unter Holger Rütten. Er kommt von der Reserve des 1.FC Mönchengladbach, die auch den ehemaligen sportlichen Leiter und Ex-Trainer Björn Feldberg an den SV Glehn verliert.

Kurz bevor das tägliche Leben zum Stillstand kam, unterzog sich Türkhan im März einer Operation am gerissenen Kreuzband, mit dem er eine Zeit lang sogar spielte. „Wäre der Termin ein paar Tage später gewesen, wäre ich wahrscheinlich heute noch nicht operiert worden“, erklärt er. Krankengymnastik bestimmte seine folgende Zeit, heute kann er zumindest wieder joggen. „Als Schiedsrichter hatte ich schon frühzeitig um Beurlaubung gebeten. Ich wollte vor der OP nichts mehr riskieren“, erzählt er weiter. „Mittlerweile bin ich im Laufen fitter als vorher. Das könnte hilfreich sein, wenn ich dann wieder regelmäßiger als Schiedsrichter tätig bin. Als Spieler sehe ich mich nur noch als auf Abruf an. Da ist das Risiko einer neuen Verletzung wesentlich größer.“

Auch in seiner Funktion als Vorsitzender von FF07MG tritt er ein wenig kürzer. Die Spielergewinnung hat er schon vor geraumer Zeit an seinen sportlichen Leiter Jamal Najah abgetreten. Auch im Futsal wurde die Saison abgebrochen. „Es fehlt einem, bei einem Spiel dabei zu sein. Irgendwie ist es langweilig, man hängt ein wenig in der Luft. Wir hätten die Saison gerne zu Ende gespielt. Platz drei in der Niederrheinliga zu verteidigen und Platz zwei anzugreifen, das wäre unser Ziel gewesen. Aber so oder so war es unsere beste Saison bisher“, sagt Türkhan. „Wir können froh sein, dass unser Hauptsponsor nicht von der Krise betroffen ist und uns weiterhin die Treue hält. Und unsere finanzielle Situation ist gut. Da wir bisher kaum Zuschauer hatten, wird auf einmal unser Nachteil zum Vorteil. Bei uns sind die Spiele der wesentliche Kostenfaktor. Dem stehen natürlich die Mitgliederbeiträge gegenüber. Zudem haben wir keinen Mitgliederschwund zu verzeichnen. Die meisten Spieler hören aus privaten Gründen auf. Und außerdem können wir im Gegensatz zu vielen anderen Futsal-Teams auf eine eigene Jugend bauen. Darauf bin ich als Vorsitzender richtig stolz“, erklärt er.