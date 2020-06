Trabrennen : Die Tipps zum Renntag in Mönchengladbach

Die Tipps zum Renntag in Mönchengladbach

Michael Nimczyk geht in Mönchengladbach wieder an den Start. Foto: Fotoagentur sabine Sexauer

Mönchengladbach Am Freitag steigt der nächste Renntag der Traber in Mönchengladbach. Trainer Hennie Grift gibt seine Tipps zu den Rennen, die um 13.30 Uhr starten werden und wieder ohne Zuschauer stattfinden werden.

Tipp des Tages: 2.R.: Nr. 10 Marylin Monroe Bo (Michael Nimczyk). Drei Sieger: 3.R.: Nr. 3 Iowa River (Niels Jongejans), 8.R. Nr. 2 Koral Dragon (Jaap van Rijn), 11.R. Nr. 3 Fast and Furious (Michael Nimczyk). Drei gute Platzchancen: 6.R. Nr. 6 Janika Bo (Tom Karten), 10.R. Nr. 7 Good Game BR (Roland Hülskath) 13.R.: Nr. 9 Heavenly Dreamgirl (Robbin Bot), Außenseiter des Tages: 12.: Nr. 9 Hitchka ( Gaby Hendrickx). Zweierwette des Tages: 11.R.: Nr. 3 Fast and Furious (Michael Nimczyk) – Nr. 1 Kiss Me Bo ( Frederic Perner). Dreierwette des Tages: 3.R.: Nr. 3 Iowa River ( Niles Jongejans) – Nr. 9 Jacy di Quattro (Robbin Bot) – Nr. 5 Iznogood Darby ( Jan Baas).