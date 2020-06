Planungen für die nächste Saison : Das Personal-Karussel im Amateurfußball dreht sich

Simon Netten geht mit Mennrath in der Bezirksliga an den Start. Foto: FuPa

Mönchengladbach Nachdem geklärt ist, welche Mannschaften in der kommenden Saison in welcher Liga spielen, treiben die Klubs im Amateurfußball die Planungen voran. Es hat bereits einige Wechsel gegeben.

Die beiden Bezirksligisten Victoria Mennrath und VfL Jüchen-Garzweiler hätten zwar allen Grund gehabt, sich zu ärgern, weil sie sich noch im Kampf um die Aufstiegsplätze befanden, doch sie schauen bereits auf den neuerlichen Titelkampf. Mennrath kann dabei fast ausschließlich auf den bewährten Kader setzen. „Wir haben in der letzten Saison zu viele Spiele unnötig aus der Hand gegeben. Das war zwar ärgerlich, aber dadurch sind wir sicher klüger geworden“, sagte Trainer Simon Netten. Und Jüchens sportlicher Leiter Mathias Komor sieht sein Team ebenfalls gut gerüstet. „Bei uns war die Planung schon frühzeitig abgeschlossen. Vielleicht bräuchten wir noch einen guten Innenverteidiger, ansonsten sind wir auch in der Breite viel besser aufgestellt“, erklärt Komor.

Für den 1. FC Viersen geht es in der kommenden Saison in der Landesliga weiter. „Wir haben vier Neuzugänge, mit denen wir im gesicherten Mittelfeld oder auf einem einstelligen Tabellenplatz landen wollen. Doch zuerst müssen wir uns in der höheren Liga zurecht finden“, erklärte der sportliche Leiter Daniel Saleh, der auch den Umbruch der Reserve in der A-Liga vorantrieb. Beim Mitaufsteiger Teutonia Kleinenbroich bleibt neben drei Spielern aus der eigenen Jugend als Neuzugänge alles beim Alten. Nur muss Trainer Norbert Müller auf Robin Wolf, der zu Union Nettetal wechselt, verzichten.