Wegberger in der Eliteklasse des Motorsports Tim Heinemann fährt ab der kommenden Saison in der DTM

Tim Heinemann hat sein großes Ziel endlich erreicht: Der 25-jährige Rennfahrer wird in der kommenden Saison in der DTM an den Start gehen. Über starke Leistungen und einer mittlerweile beachtlichen Titelsammlung in anderen Rennserien – etwa der DTM Trophy, der Nachwuchsserie der DTM – hatte der Wegberger in den vergangenen Jahren auf sich aufmerksam gemacht. Sportlich schien der Weg bereitet, bisher scheiterte es an finanziellen Aspekten. Jetzt steht fest: In diesem Jahr gelingt der Sprung in die Eliteklasse des deutschen Motorsports. Heinemann wird für das Team Toksport WRT im Porsche 911 GT3 R starten. „Ich bin sehr glücklich, in der DTM an den Start zu gehen. Es einmal in die DTM zu schaffen, war ein jahrelanger Traum von mir.“