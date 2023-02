Offensivstarker Aufsteiger arbeitet an Defensivproblemen Die Suche nach der richtigen Balance beim TuS Wickrath

Mit Hurra-Fußball war der TuS Wickrath in der abgelaufenen Saison in die Bezirksliga aufgestiegen: 119 Tore in 32 Kreisliga-Spielen, von denen Wick­rath 28 gewann und keins verlor. In der neuen Liga kam der Aufsteiger aber zunächst gar nicht zurecht. Das lag auch an einer zurückhaltenderen Spielweise, die das Trainerduo Dirk Horn und Gianluca Nurra kurzerhand einkassierte. Mit der Rückkehr zum Hurra-Fußball ging es dann bis in die Spitzengruppe der Bezirksliga. Nun muss aber auch die Wickrather Defensive in der neuen Spielklasse ankommen.