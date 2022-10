Tim Heinemann aus Wegberg gewinnt erneut Nachwuchsklasse : Doppelter DTM-Trophy-Champion ist noch nicht am Ziel

Am Hockenheimring feiert Tim Heinemann die zweite Meisterschaft in der DTM Trophy. Reicht das zum Aufstieg in die DTM? Foto: Gruppe C Photography

Motorsport Zum zweiten Mal nach 2020 gewinnt Tim Heinemann aus Wegberg die DTM Trophy. Mit einem Sieg am Hockenheimring vergoldet der 24-Jährige seine Meistersaison. Welches Fazit er nach dem Erfolg in der Nachwuchsklasse zieht und wie hoch die Chancen auf ein Engagement in der DTM sind.

Tim Heinemann hat es wieder einmal geschafft: Am letzten Rennwochenende der DTM Trophy am Hockenheimring sicherte sich der 24-Jährige den Titel. Damit wiederholt der gebürtige Wegberger seinen Titelgewinn von 2020.

Finger nach oben: Tim Heinemann aus Wegberg hat seinen Erfolg in der DTM Trophy nach 2020 wiederholen können. Foto: Gruppe C Photography

Der Pilot von Toyota Gazoo Racing Germany war mit optimalen Bedingungen an den Hockenheimring gereist. 50 Punkte Vorsprung betrug das Polster auf den Niederländer Colin Caresani als ersten Verfolger – maximal 58 Punkte sind an einem Rennwochenende zu erreichen. Heinemann zeigte gleich am Samstag, dass er den Titelkampf gar nicht erst spannend werden lassen wollte, und erreichte im Qualifying den dritten Platz. Damit sicherte er sich zum einen zwei Punkte, zum anderen ließ er Caresani einen Platz hinter sich.

Der Niederländer, der als einziger Konkurrent Heinemanns verblieben war, bewies im vorletzten Rennen der Saison noch einmal, warum er so lange Paroli bieten konnte: Caresani holte die Maximalausbeute mit dem Rennsieg und dem Extrapunkt für die schnellste Runde.

Der Sieger der DTM Trophy 2022 stand nach diesem Rennen trotzdem fest: Tim Heinemann überquerte als Sechster die Ziellinie und war damit in der Gesamtwertung nicht mehr einzuholen. „Mit dem sechsten Platz den Titel zu gewinnen, fühlt sich etwas komisch an. Das hätte ich gerne mit einem Sieg gemacht. Trotzdem war es eine Riesen-Erleichterung zu wissen, dass sich die Arbeit von allen im Team ausgezahlt hat“, sagt Heinemann.

Tim Heinemann am Hockenheimring. Foto: Gruppe C Photography

Der krönende Abschluss war dem gebürtigen Wegberger einen Tag später dann aber doch noch vergönnt. Im letzten der insgesamt 14 Saisonrennen gewann Heinemann zum sechsten Mal. „Wir mussten zwar nicht mehr alles riskieren, trotzdem sind wir das Rennen genauso professionell angegangen, wie sonst auch“, erklärt der 24-Jährige.

Unter dem Strich steht ein ziemlich dominanter Titelgewinn in der DTM Trophy mit 47 Punkten Vorsprung. Trotzdem brachte auch diese Saison Höhen und Tiefen mit sich. „Nach dem Ausrufezeichen am Lausitzring mit zwei Siegen gab es in Imola den Schlag ins Gesicht“, sagt Heinemann. In Italien hatte der 24-Jährige unter anderem mit der Balance-of-Performance-Regelung (BoP) zu kämpfen, bei der die Autos von der Leistung her möglichst angeglichen werden. „Je nach Voraussetzungen und Ergebnissen wird die BoP angepasst. Jeder im Fahrerlager regt sich darüber auf, insgesamt war es aber wohl für alle fair“, erklärte der DTM-Trophy-Sieger.

Einem durchwachsenen Wochenende am Norisring folgte der Doppelerfolg auf Heinemanns Lieblingsstrecke – dem Nürburgring. „Grundsätzlich wussten wir immer, dass wir das Paket haben – dass ich das fahrerisch umsetzen kann und das Team das Auto gut vorbereitet. Trotzdem gab es Momente, in denen uns durch die BoP oder durch fehlendes Rennglück Steine in den Weg gelegt wurden“, sagt Heinemann, der den Schwierigkeiten auch etwas Gutes abgewinnen kann: „Vielleicht haben uns diese Situationen wachgerüttelt und gezeigt, dass es kein Selbstläufer wird.“

Trotzdem fällt das Fazit des Rennfahrers vom Team Ring Racing natürlich positiv aus: „Der Toyota hat zwar nicht den besten Topspeed, dafür ist es vom Handling eines der besten Autos im Wettbewerb. Dass ich einer der erfahrensten Fahrer war, hat mir geholfen, Situationen eher zu lesen. Insgesamt war es eine sehr gute Saison.“

Ob der erneute Triumph in der DTM-Nachwuchsklasse dazu führt, dass Heinemann sich den Traum von der DTM ermöglichen kann, steht indes noch nicht fest. „Es gibt Gespräche mit Teams und Herstellern, die das möglich machen wollen. Trotzdem bleibt eine Budgetlücke, die ich mit meinen Sponsoren schließen muss – das ist aktuell die Challenge“, sagt Heinemann, für den der Titelgewinn die beste Werbung war.