Borussia-Coach erwartet hartes Derby „Wird von der ersten Sekunde an schwer für uns“

Doch so leicht will es der TV Geistenbeck dem Lokalrivalen nicht machen. „Natürlich wollen wir den großen Favoriten so lange wie möglich ärgern und schöpfen dabei auch ein klein wenig Hoffnung aus den letzten beiden Heimspielen“, sagt TVG-Trainer Thomas Laßeur. Im Pokal konnten sie die Borussen bereits bezwingen und in der abgelaufenen Saison verlor Geistenbeck nur mit einem Tor Differenz.