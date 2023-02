Fußballer beenden ihren Winterschlaf So spannend ist der Auf- und Abstiegskampf in der Region

Klarere Favoriten für den Aufstieg lassen sich in den restlichen Ligen finden. In den beiden Bezirksligen der Region führen Fortuna Dilkrath (Gruppe 3) und der VfL Jüchen-Garzweiler (Gruppe 1) die Tabellen souverän an, wobei der Jüchener Vorsprung bereits zehn Punkte beträgt, während die Verfolger der Fortuna noch in Schlagdistanz sind: Denn auch der Hülser SV mit fünf, TuRA Brüggen mit sechs und die Sportfreunde Neuwerk mit acht Punkten Rückstand können sich noch Chancen ausrechnen. In der Landesliga hat der FC Büderich im Aufstiegsrennen die besten Karten, doch mit dem 1. FC Viersen und der VFS Amern sind gleich zwei Vereine der Region in der Rolle des Verfolgers. Vor der Winterpause blieb der Spitzenreiter dreimal sieglos, unter anderem beim 2:2 gegen Amern.