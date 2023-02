„Toll, wenn die Halle voll ist“ So kurbeln die Faustkämpfer Mönchengladbach ihre Jugendarbeit an

Die Faustkämpfer Mönchengladbach legen seit jeher großen Wert auf die Arbeit mit dem Boxnachwuchs. Im Laufe der Jahre sammelten Boxerinnen und Boxer aus der Schmiede in Waldhausen immer wieder Titel im Ring, bis hin zu Deutschen Meisterschaften. Stellvertretend sei an dieser Stelle Ina Menzer erwähnt, die 2004 sogar ihren ersten Profi-Kampf bestritt, und schließlich nach erfolgreicher Karriere im Jahr 2013 als amtierende Weltmeisterin ihre aktive Laufbahn beendete. Ihr erster Trainer in Mönchengladbach war seinerzeit Waldemar Altergott. Der renommierte Coach ist noch bis heute mit fünf weiteren Kollegen in der Sporthalle Am Ringerberg als Trainer aktiv.