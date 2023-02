ASV Süchteln II kämpft um Klassenerhalt Klein ist trotz Abstiegsplatz nicht unzufrieden mit der Hinserie

Die Süchtelner nahmen am 17. Januar ihr Training unter erschwerten Bedingungen wieder auf. „Der Platz war spät abends oft recht rutschig, sodass man nicht gut trainieren konnte“, sagt Klein. Hinzu kam der Schneefall, der das Training zusätzlich einige Tage verhinderte. Der Fokus der Vorbereitung liegt auf der Defensive. Man wolle insbesondere an der Verteidigung arbeiten, so der Coach. Die Ergebnisse der ersten Spiele der Vorbereitung waren durchwachsen. Der ASV verlor gegen den FC Aldekerk (0:3), Polizei SV (1:3) und die Reserve des TSV Meerbusch (2:5), das Spiel gegen Dynamo Erkelenz endete Unentschieden (2:2). Die einzigen Siege der Vorbereitung fuhr die Mannschaft beim 3:0 gegen Landesligist 1. FC Mönchengladbach und beim 3:2 im letzten Test gegen den BSV Wevelinghoven ein. Der Ligaauftakt ist am 26. Februar beim VfB Uerdingen.