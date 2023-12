Hinrundenfinale am Samstag Mit diesem besonderen Ziel fährt Fortuna nach Magdeburg

Daniel Thioune ist einer, der in Blöcken denkt. Nicht in Häuserblöcken allerdings und schon gar nicht in denen, in die sich die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg politisch aufgeteilt hatte – Fortunas Trainer geht es um die Zeitabschnitte, in die sich eine Fußballsaison splittet. Und ein Block ist dabei immer die Phase zwischen zwei Länderspielpausen beziehungweise jene, die vom Saisonstart bis zum ersten internationalen „Break“ geht sowie jene, die sich an das letzte anschließt.