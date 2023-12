Der Oberliga-Zweite hofft auf eine gute Kulisse Mettmann-Sport geht auf dem Zahnfleisch

Mettmann-Sport – TV Geistenbeck. Das letzte Spiel des laufenden Kalenderjahres ist gleichzeitig auch die Auftaktpartie in die Oberliga-Rückrunde. Die Handballer von ME-Sport empfangen am Samstag um 17 Uhr den TV Geistenbeck in der Sporthalle Herrenhaus. Im Hinspiel trennten sich die Kontrahenten zum Ligastart mit einem 27:27-Unentschieden. Beide Mannschaften spielten danach eine sehr starke Saison. Mit nur einem Punkt Rückstand stehen die Mettmanner auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter DJK Unitas Haan. Vier Punkte dahinter lauert die TVG auf dem vierten Tabellenplatz. „Das ist eine richtig starke Mannschaft“, hat Andre Loschinski großen Respekt vor der bevorstehenden Aufgabe. Der ME-Sport-Trainer erklärt: „Geistenbeck verfügen über sehr starke Einzelspieler, spielt einen schnellen Ball, stellt eine sehr starke Abwehr und verfügt über Top-Torhüter.“