Kaum noch Hoffnung auf den Klassenerhalt Für Lürrip geht es Schritt für Schritt Richtung Kreisliga

Mit einem vielversprechenden 1:1-Remis gegen die Reserve des TSV Meerbusch startete der SVL, damals noch mit Norbert Müller an der Seitenlinie, in die Saison. Beim Aufsteiger VfB Uerdingen holte der SV ein 4:4, wobei eine 3:0- und 4:2-Führung nicht über die Zeit gebracht wurde. Im Derby gegen Neuwerk hatte das 1:0-Zwischenergebnis nicht lange Bestand. Am Ende gewann Neuwerk das Prestigeduell mit 2:1. In Brüggen ging es mit einer 2:0-Führung in die Pause, in der Schlussphase setzte es drei Gegentreffer binnen zehn Minuten und somit null Zähler auf der Habenseite. Es folgten zwei Partien mit zehn Gegentoren: Gegen Vorst gab es ein 3:5, in Waldniel setzte es eine 1:5-Abfuhr. Gegen Giesenkirchen (2:3) und in Dilkrath (1:3) setzte es weitere Niederlagen. Gegen Wickrath (4:4) und in Schiefbahn (3:3) schien der Negativtrend zumindest abgebremst zu sein. Immerhin im Kreispokal lief es bis dahin bemerkenswert gut. Im Halbfinale warft Lürrip den Topfavoriten Victoria Mennrath mit 4:0 aus dem Wettbewerb. Das sollte das vorletzte Erfolgserlebnis in 2022 sein, denn in den folgenden fünf Partien wurde viermal verloren. Den Niederlagen in Grefrath (2:6) und gegen Süchteln II (2:3) folgte in Kleinenbroich ein 5:2-Erfolg: der erste und bisher einzige Sieg. Die 1:3-Niederlage gegen Willich war für Coach Norbert Müller das letzte an der Seitenlinie, doch auch Dario Cancian konnte in den letzten drei Begegnungen des Jahres keinen Punkt mehr einfahren.