Sportfreunde sind Vierter der Bezirksliga Wie Dony Karaca in Neuwerk ein Spitzenteam formt

Die Sportfreunde sind mit fünf Siegen zum Auftakt in die neue Saison gestartet, unter anderem mit zwei torreichen Erfolgen gegen den ASV Süchteln II (6:2) und Teutonia Kleinenbroich (4:3). Im Anschluss blieb die Karaca-Elf allerdings drei Spiele sieglos, trennte sich nach späten Toren jeweils Unentschieden von DJK VfL Willich (1:1) und TSV Meerbusch II (3:3) und unterlag gegen den Tabellenzweiten Hülser SV mit 0:2. Es folgten besonders gute Spiele gegen die Spitzenteams Fortuna Dilkrath (3:1) und TuRa Brüggen (5:1), aber auch bittere Niederlagen gegen den SSV Grefrath (1:4) und SC Schiefbahn (3:4). Insbesondere das Duell in Schiefbahn wurmt Dony Karaca noch immer: „Bis zur 82. Minute führen wir mit 3:1 und geben das Spiel dann noch 3:4 aus der Hand. So etwas darf nicht passieren.“ Mit Blick auf die weiteren Begegnungen, in denen Neuwerk in der Schlussphase noch Zähler aus der Hand gegeben hat, kommt der Coach auf zehn Punkte, die mehr auf dem Konto hätten sein können. „Ich denke da zum Beispiel noch an das Unentschieden in Waldniel, wo wir kurz vor Schluss einen Elfmeter verschießen oder das späte 3:3 von Meerbusch in der 94. Minute“, so Karaca.