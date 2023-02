Speedkletterer Carmanns aus Mönchengladbach Neue Griffe für den nächsten Schritt an der Kletterwand

Carmanns Premierensaison in der Elite lebte allerdings in erster Linie vom Erfahrungsschatz, die beste Platzierung war zum Saisonende Platz 14 beim Weltcup in der schottischen Hauptstadt Edinburgh. Der Höhepunkt war die Bronzemedaille bei der Junioren-WM in den USA. „An dem Tag habe ich mich unbeschreiblich gefühlt, noch nie besser“, sagt Carmanns. Außerdem nahm er im Juni bei den European Championships in München teil, der sportartenübergreifenden EM nach Olympia-Vorbild.