Handball-Oberliga : Borussia dominiert Homberg fast nach Belieben

HANDBALL Mönchengladbach feierte in der Oberliga den zweiten Sieg in Folge und verkraftete auch den Ausfall von Andreas Kropp.

Die Hausherren hatten zunächst einmal mit einem Nackenschlag vor dem Anpfiff zu kämpfen, denn Kreisläufer Andreas Kropp fiel mit einer Magen-Darm-Grippe kurzfristig aus. Und da er der einzige Kreisläufer im Team ist, war Elis gezwungen umzubauen und dachte Abwehrchef Thomas Prinz, der normalerweise in der Rückraummitte beheimatet ist diese Aufgabe zu, die er dann letztlich auch sehr gut meisterte. Gleich von der ersten Sekunde an gingen die Borussen äußerst konzentriert zu Werke. Einziges Manko war, dass sie die sich bietenden Chancen nicht verwerteten und es damit versäumten, sich frühzeitig entscheidend abzusetzen. So stand es in der 20. Minute noch 8:6, und erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit lief es dann auch im Angriff wie am Schnürchen.