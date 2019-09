1. FC Mönchengladbach : Auswärts siegen mit japanischer Hilfe

Zu Hause läuft es bestens: Nun will der 1. FC, hier mit Durukan Celik im Dribbling, in Dingden den ersten Auswärtssieg holen. Foto: ja/Dieter Wiechmann

Fußball Der 1. FC Mönchengladbach wartet noch auf den ersten Auswärtssieg. Eine Verstärkung gibt es für die Abwehr: Shuto Asano aus Japan.

Individuelle Fehler waren die häufigste Ursache, warum es auswärts noch nicht für einen Sieg gereicht hat. In Sachen defensive Stabilität hat der FC am vergangenen Spieltag quasi einen Quantensprung hingelegt. Denn im Nachbarschaftsduell mit der DJK/VfL Giesenkirchen (5:1) stand in Shuto Asano ein bis dato unbekannter Spieler in der Startelf. Und das auf der so wichtigen Position des Innenverteidigers.