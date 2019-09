Trainerin bei den Handball-Herren : Pia Kloeters trainiert die Zweiten Herren des TVK

Handball Die 26-Jährige ist seit diesem Sommer die Trainerin der Landesliga-Handballer beim TV Korschenbroich. Der Einstieg sei gut gewesen. „Meine Ansagen werden akzeptiert“, sagt Pia Kloeters im RP-Interview.

Die Tatsache, dass Frauen Mannschaften trainieren, ist das normalste der Welt – zumindest wenn es darum geht, Teams aus dem weiblichen Bereich zu leiten. Männer sind als Übungsleiter in Mannschaften beider Geschlechter aktiv, doch eine Frau, die im Seniorenbereich ein Männerteam trainiert, ist zumindest alles andere als alltäglich. Anders verhält es sich bei der Zweiten Mannschaft des TV Korschenbroich, die in der Landesliga an den Start geht. Seit dieser Saison wird sie von der 26-jährigen Grundschullehrerin Pia Kloeters trainiert. Die RP sprach mit ihr über ihren Auftrag, wie sie dazu gekommen ist und ob es eventuell Schwierigkeiten bei der Akzeptanz gibt.

Wann und unter welchen Voraussetzungen haben Sie die Mannschaft übernommen?

Kloeters Mitten in den Sommerferien bin ich vom Verein angesprochen worden, ob ich diese Aufgabe übernehmen werde. Generell war ich sehr schnell dazu bereit, aber grundsätzlich mussten noch ein paar Punkte besprochen werden, zum Beispiel wie die Vorstellungen der Mannschaft sind. Schließlich bin ich noch jünger als einige der Spieler. Da viele Aspekte deckungsgleich waren, habe ich zugesagt.

Hatten Sie zuvor schon einmal mit dem Gedanken gespielt, eine Männermannschaft zu übernehmen?

Kloeters Das kam für mich eigentlich nie in Frage, da ich zuvor einzig im Jugendbereich tätig war. Angefangen habe ich vor elf Jahren beim Handballkreis Mönchengladbach als Co-Trainerin bei der D- und C-Jugend. Danach wechselte ich zum Neusser HV, weil ich in Düsseldorf mein Sport-Abi gemacht habe mit einer zusätzlichen Ausbildung als Freizeitsportleiterin. Dort habe ich eine weibliche D-Jugend übernommen, die ich bis zur B-Jugend hoch begleitet habe. 2016 hat mich Mathias Deppisch, der in Korschenbroich jahrelang Jugendkoordinator war, angesprochen. Ich habe dann beim TVK eine männliche D-Jugend übernommen und bin so in diesen Bereich hineingerutscht. Ein Jahr später habe ich dann selber die Koordination der Jugendabteilung übernommen.

Haben Sie mit diesem Job aufgehört, weil Sie nun die Reserve von Korschenbroich trainieren?

Kloeters Nein, diesen Entschluss habe ich dem Verein bereits vor einem Jahr mitgeteilt, weil ich wegen meines Berufes nicht mehr die notwendige Zeit aufbringen konnte, um diese Aufgabe vernünftig auszufüllen. Denn sie ist nicht nur sehr vielfältig, sondern auch extrem zeitintensiv. Das ist fast ein Hauptjob.

Kennen Sie andere Trainerinnen, die im männlichen Seniorenbereich aktiv sind?

Kloeters Ich habe das einmal im Saarland mitbekommen, sonst ist mir das nie bewusst aufgefallen.

Wie waren für Sie die ersten Wochen der gemeinsamen Arbeit mit Ihrem neuen Team?

Kloeters Die Ansprüche sind natürlich ganz anders als im Jugendbereich. Dort ist es meistens mehr als nur ein Hobby und hat für viele oberste Priorität. Bei den Senioren stehen natürlich Familie und Beruf an erster Stelle. Da ist es schon eine Herausforderung, jede Woche für die Spiele zu planen, weil man selten einen absolut identischen Kader zur Verfügung hat.

Hatten Sie bis dato jemals das Gefühl, nicht akzeptiert zu werden?

Kloeters Das war von der ersten Sekunde an überhaupt kein Thema. Meine Ansagen im Training und den bisherigen beiden Spielen wurden akzeptiert, und auch es wurde auch versucht, diese in die Tat umzusetzen. Genau wie ich die Mannschaft erst richtig kennenlernen muss, ist es auf der anderen Seite ja auch nicht anders. Bisher haben wir uns stets auf einem guten Weg getroffen. Und da ich ohne großartigen Erwartungen an die Aufgabe herangegangen bin, weil ich letztlich auch nicht wusste, was auf mich zukommt, ist es umso schöner, dass es mir sehr viel Spaß bereitet. Dieses Feedback kam auch aus der Mannschaft, die mit dem Training bislang sehr zufrieden ist, auch wenn es anstrengend sein soll.

Wo sehen Sie nach diesen wenigen Wochen die Stärken der Mannschaft?