Trabrennen in Mönchengladbach : Fast and Furious ist ein Siegkandidat

Fast and Furious mit Michael Nimczyk. Foto: Fotoagentur Sabine Sexauer

Trabrennen Michael Nimczyk tritt am Sonntag mit seinem Pferd beim Renntag an der Niersbrücke an.

Schon lange erfreut sich die V5-Wette in Mönchengladbach großer Beliebtheit. Um es nun noch ein wenig schwieriger zu machen, wird es beim Renntag an der Niersbrücke am Sonntag (ab 13.15 Uhr) erstmalig eine V6-Wette geben, bei der man die Sieger der Rennen fünf bis zehn richtig vorhersagen muss.

Die spannenste Prüfung für die Amateure könnte das achte Rennen werden, denn dort treffen mit Kalisco, Libero, Hercules Petnic und Libero vier in Rennen solcher Art höchst erfolgreiche Pferde aufeinander. Zuvor ist die beste Tagesklasse unter Order, und hier könnte Fast and Furious mit Champion Michael Nimczyk in der Wertung zum Mönchengladbacher Pferd des Jahres zu den derzeit mit vier Siegen führenden Winslet und Velten Roncalli aufschließen.

Erstmalig seit vielen Jahren wird auch Katharina Kramer an der Niersbrücke wieder in den Sulky steigen. Die Amateurfahrerin hat Berlin den Rücken gekehrt und ist wieder zurück ins heimatliche Sauerland gegangen. Ihre beiden Schützling Hallo Bo und Wizzard kommen aus der Sommerpause und werden sicherlich einen Aufbaustart erhalten.

Trabrenntipps Katharina Bohnen, Trabrenn-Amateurfahrerin gibt den Lesern der Rheinischen Post Tipps für den Renntag: Tipp des Tages: 2.R.: Nr.1Versace Diamant (Tom Karten). Drei Sieger: 1.R. Nr. 4 Ikarios (Klaus Horn), 7.R.: Nr. 5 Fast and Furious (Michael Nimczyk), 9.R. Nr. 2 Ollivander (Roland Hülskath). Drei gute Platzchancen: 5.R. Nr. 5 Donna Leone H (Tim Schwarma), 7.R. Nr. 3 Candyman Hornline (Robbin Bott), 10.R. Nr. 8 Odins Oak (Thomas Maaßen). Außenseiter des Tages: 5.R.: Nr. 7 Dont Worry TU (Tom Karten). Zweierwette des Tages: 6.R.: Nr. 6 Esprit d’Albigny (Pia Ahokas) – Nr. 7 Hitchka (Christoph Pellander). Dreierwette des Tages: 3.R. Nr. 7 Esando (Robbin Bott) – Nr. 6 Hannah Hazelaar (Michael Nimczyk) – Nr. 5 Miss Mara (Tim Schwarma).

(RP)