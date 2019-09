Handball : 4:0-Starter sehen noch Steigerungspotenzial

Dirk Wolf, Trainer des TVK, bei einer Ansprache an die Mannschaft.

Handball Beim TV Korschenbroich und TV Geistenbeck stimmen die Ergebnisse zum Saisonbeginn. Vor allem auf den Regionalligisten Korschenbroich wartet nun aber eine schwere Aufgabe.

Gleich zwei Klubs aus dem hiesigen Raum legten mit 4:0-Punkten einen optimalen Saisonstart hin: zum einen der TV Korschenbroich in der Regionalliga Nordrhein und zum anderen der TV Geistenbeck in der Verbandsliga. Beide Teams haben sich vor der neuen Spielzeit festgelegt, im oberen Tabellenbereich ein Wörtchen mitreden zu wollen. Die Voraussetzungen dafür sind also geschaffen, auch wenn nach zwei Spieltagen schlecht eine Tendenz erkennbar ist.