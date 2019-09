Hockey : GHTC will ausgeschlafen in Hamburg punkten

Rückkehrer: Elias Trueson ist wieder einsatzbereit. Foto: Dieter Wiechmann

Hockey Der Zweitligist ist bereits am Freitag in den Norden gereist. Nach drei Heimsiegen in Folge soll die Serie nun in der Fremde ausgebaut werden.

Viel Schlaf tut gut. Die Hockeyspieler des Gladbacher HTC haben sich bereits am Freitagabend auf den Weg nach Hamburg gemacht, um den Anreisestress zu verringern. Das ist in Hockeykreisen wegen fehlender finanzieller Mittel nicht immer üblich, zeigt aber, dass es der GHTC ernst meint. Die Gladbacher wollen in der Zweiten Bundesliga ganz weit vorne landen und möglichst sechs Zähler aus der Hansestadt mitbringen. Dafür braucht es 18 ausgeschlafene Spieler. Die Truppe um Spielführer Niklas Braun hat sich die volle Ausbeute, die es auch schon vergangene Saison in Hamburg gab, vorgenommen.

Erster Gegner ist am Samstag um 14 Uhr der THC Klipper Hamburg. Das einstige deutsche Spitzenteam hat sich als Aufsteiger aus der Regionalliga im Vorjahr zurück in die zweite Liga gekämpft und spielt bislang eine gute Rolle, wie Küppers findet: „Klipper hat sich gut eingefügt, ist ein unangenehmer Gegner und spielt frisch und frech auf. Wenn man als Aufsteiger in den ersten vier Spielen nur sieben Tore bekommt, heißt das schon was. Wir werden uns gegen deren eingespielte Manndeckung was einfallen lassen.“

Am Sonntag spielen die Gladbacher um 13 Uhr beim THK Rissen gegen eine Mannschaft, die seit Jahren in der Liga zu Hause ist und viel Erfahrung auf den Platz bringt. Auch da hat Küppers genau hingeschaut: „Gegen Rissen darf man nicht viel zulassen, ansonsten wird es gegen eine enge Raumdeckung ganz schwer. Letztlich wollen wir den Fokus aber nur auf uns legen und jeweils unser Spiel durchziehen.“

Personell gibt es im GHTC-Kader eine Veränderung. Stammkraft Elias Trueson steht nach seiner Schulter-Operation erstmals wieder im Kader und gehört wohl direkt zur Startformation. Weil ein Feldspieler zu viel an Bord ist, ist geplant, dass Konstantin Zoch und Daan Schenk jeweils einmal aussetzen. Ein solcher Plan könne aber an einem Doppelwochenende nur selten eingehalten werden, wie Küppers sagt: „Es kommt immer wieder vor, dass sich jemand verletzt. Wichtig ist, dass wir überhaupt Backups dabei haben.“