Zweite Bundesliga : Gladbacher Judoka zahlen noch Lehrgeld

Die Mannschaft des 1. Judo-Club Mönchengladbach. Foto: Christoph Kawan/1. JC

Mönchengladbach Die junge Mannschaft des 1. JC belegt als Aufsteiger in der Zweiten Judo-Bundesliga den vorletzten Platz ihrer Gruppe. In den Kämpfen präsentieren sich die vielen Talente zumeist vielversprechend, es fehlt indes noch die nötige Konsequenz.

Zum Abschluss der Saison sollte es noch etwas werden mit dem ersten Sieg. Beim Braunschweiger JC rechnete sich der 1. Judo-Club Mönchengladbach auch berechtigte Chancen aus – am Ende jedoch kassierte der Aufsteiger beim Tabellennachbarn eine ernüchternde 3:11-Niederlage, womit in der Endabrechnung der Gruppe Nordwest in der Zweiten Bundesliga nur der vorletzte Platz blieb. Ein Ergebnis, das die Gladbacher dementsprechend ordentlich wurmte.

„Das Ergebnis ist in dieser Höhe nicht verdient und spiegelt nicht die enge Begegnung wider, die wir gesehen haben. Wir waren in den einzelnen Begegnungen teilweise drückend dominant, haben aber aus dieser Überlegenheit heraus keine zählbaren Wertungen erzielen können“, sagte Trainer Peer Radtke, der selbst in der Gewichtsklasse -60 kg mitkämpfte. Bis zur Halbzeit hatte alles indes nach einer sehr engen Partie ausgesehen.

Info Mannschaft war 2017 noch in der Oberliga Ausbeute Ein Unentschieden holte der 1. JC in der Saison, aufgrund der besseren Unterbewertung belegt er den vorletzten Platz vor dem punktgleichen Brüher TV. Werdegang Nach dem Rückzug aus der Bundesliga wurde die Reserve 2017 in der Oberliga automatisch zur Ersten Mannschaft. Diese stieg über die NRW-Liga in die Zweite Bundesliga auf.

David Kaluzny (-90 kg) und Raymon de Vos (-100 kg) sorgten in der Anfangsphase gar für eine Gladbacher 2:1-Führung, wenig später holte Kay Berg (-81 kg) den dritten Punkt für den Gast. Für Berg, der das Team zusammen mit Radtke trainiert, war es zudem wie bei Kaluzny der erste Bundesligasieg überhaupt. Die übrigen Kämpfe gingen jedoch verloren. „Nach dem ersten Durchgang hätte es eigentlich 5:2 für uns stehen müssen. Wir waren uns einig, dass wir die Partie noch drehen können“, sagte Radtke. Nach der Halbzeit sei dann allerdings der Wurm drin gewesen.

„Unser Plan, dass sich unsere Top-Kämpfer in den Duellen durchsetzen, ist nicht aufgegangen. Die kurzen Unaufmerksamkeiten, die sich hin und wieder eingeschlichen haben, haben die Braunschweiger gnadenlos ausgenutzt“, sagte Radtke. Mangelnde Erfahrung in den entscheidenden Situationen und fehlende Konsequenz – dies konnte der 1. JC mehrmals während der Saison als Grund für verpasste Punkte anführen. „Die Niederlage in Braunschweig war sinnbildlich für die gesamte Saison“, sagte Radtke. Die Mannschaft, die sich in kurzer Zeit aus der Oberliga bis in die Zweite Bundesliga hochgekämpft hat, musste zuweilen noch Lehrgeld zahlen.

Positiv war, dass schon vor Saisonbeginn feststand, dass es aufgrund eines Vereins-Rückzuges keinen Absteiger aus der Gruppe geben wird. „Wir sind mit dem Ziel in die Saison gegangen, die Liga kennenzulernen, uns mit den Besten zu messen, um zu sehen, wo wir stehen“, sagte Radtke, der hinzufügte: „Wir haben zwar viele junge Leute im Team. Doch die Jungs sind bereits sehr ambitioniert und haben auch international schon auf sich aufmerksam gemacht. In der Liga haben sie jetzt wichtige Erfahrungen gesammelt“, sagt Radtke. Auch das Verletzungspech zog sich wie ein roter Faden durch die Saison der Gladbacher. So brach sich beispielsweise der Deutsche Juniorenmeister Daniel Vishnevski vor zwei Monaten den Arm. Hinzu kam noch, dass es innerhalb der Saison einen Trainerwechsel gab, da Jan Dörbandt im Sommer aufhörte.