C-Ligist hat ein Flutlicht-Problem : Broich-Peel und die dunkle Jahreszeit

Mönchengladbach Weil der C-Ligist SC Broich-Peel kein Flutlicht hat, muss er im Oktober regelmäßig ausweichen. Eine Zukunfts-Lösung ist in Sicht, aber an der Umsetzung wird noch gefeilt.

Die Entwicklung des SC Broich-Peel in den vergangenen Jahren ist positiv. Als der aktuelle Vorstand im Januar 2015 an den Start ging, gab es nur vier Mannschaften im Spielbetrieb. Zur Saison 2019/20 sind es zehn. In Mitgliedern ausgedrückt, bedeutet das: Aus rund 150 sind in vier Jahren fast 350 geworden. „Realisiert haben wir das überwiegend dadurch, dass wir mit Mundpropaganda unter Freunden und Bekannten Werbung für unser Projekt gemacht haben“, erklärt Schatzmeister Christian Spinnen.