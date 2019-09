Jugendhandball in Mönchengladbach : Starker Start für Biesels A-Jugend in der Regionalliga

Handball In der Premierensaison glückten zum Auftakt gleich zwei Siege. Doch in den kommenden Wochen warten schwere Aufgaben auf Biesels Nachwuchshandballer.

Erstmals testet sich die männliche A-Jugend des ATV Biesel in dieser Saison in der Regionalliga Nordrhein. Im Vorjahr belegten die Bieseler noch den vierten Tabellenplatz in der Oberliga. Mit dem Wechsel des Jahrgangs 2000 in den Seniorenbereich rückten nun die 2002er nach, zusätzlich hat sich Arne Rütters der Mannschaft angeschlossen. Der ehemalige Rheydter Torhüter soll den schon lange angeschlagenen Angelo Berg entlasten, sodass dieser bald wieder ohne Kniebeschwerden im Tor stehen kann. Mit Jakob Behrendt hat derweil nur ein Spieler das Team verlassen. Er läuft nun für die Herrenmannschaft des ASV Süchteln auf.