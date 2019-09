Nummer eins des Tennis-Bundesligisten : Philipp Kohlschreiber verlässt den Gladbacher HTC

Tennis Der deutsche Spitzenspieler war vier Jahre lang die Nummer eins des Tennis-Bundesligisten, wechselt nun aber nach München zum TC Großhesselohe. Druck, ein neues Aushängeschild zu finden, hat Teamchef Henrik Schmidt aber nicht.

Nach insgesamt vier Bundesliga-Spielzeiten und einem Deutschen Meistertitel trennen sich die Wege des Gladbacher HTC und seines Topspielers Philipp Kohlschreiber. Der 35-Jährige, aktuell die Nummer 80 der Tennis-Weltrangliste, teilte GHTC-Teamchef Henrik Schmidt vor wenigen Tagen mit, dass er zum Ligakonkurrenten TC Großhesselohe in München wechseln werde. „Für uns ist das sehr schade, denn wir hätten Philipp gerne noch länger in unserem Team gehabt. Wir können seinen Entschluss jedoch auch nachvollziehen“, sagte Schmidt.

Gladbachs Teamchef lobte die bisherige Nummer eins des Klubs als „großen Erfolgsgaranten und Sympathieträger der vergangenen Jahre. Wir sind ihm sehr dankbar dafür, dass er als Leitfigur mit dafür gesorgt hat, dass wir uns so positiv entwickeln konnten“. Gleich in seiner ersten Saison in Gladbach wurde Kohlschreiber mit dem GHTC Deutscher Meister. Darüber hinaus war er ein Zugpferd für die Heimspiele an den Holter Sportstätten: Wenn er für Gladbach aufschlug, kamen noch ein paar Tennis-Fans mehr zum GHTC. Er wurde zum Gesicht des Teams, wie es zuvor Dustin Brown war.