Fußball : Jüchen macht sich keinen Druck

Mönchengladbach Der Landesliga-Absteiger sieht sich in der Bezirksliga unter den ersten Fünf. Gleich elf neue Spieler, ein neues Trainergespann und ein neuer Sportlicher Leiter müssen sich zusammenfinden. Die Konkurrenz sieht den VfL unter den Top-Favoriten, Trainer Marcel Winkens sieht es ein wenig anders.

Der VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler ist aus der Landesliga abgestiegen. Viele Experten trauen dem Klub den sofortigen Wiederaufstieg zu. In einem seiner Testspiele traf der Neu-Bezirksligist auf den letztjährigen Liga-Rivalen 1. FC Mönchengladbach. Das 1:1 zeigte trotz aller bisherigen Widrigkeiten, dass Jüchen nicht umsonst zum Kreis Anwärter auf den Sprung in die Landesliga zählt.

Gleich elf neue Spieler, ein neues Trainergespann und ein neuer Sportlicher Leiter – der Umbruch ist vollzogen. Für Trainer Marcel Winkens ist es dennoch kein guter Start, denn gleich vier Spieler, von denen zwei höchstwahrscheinlich die Hinrunde komplett verpassen werden, sind derzeit schwerer verletzt. Adama Bance und Tim Hintzen brauchen noch einige Wochen. Am ärgsten trifft Jüchen der Ausfall von Konstantine „Kosta“ Jamarishvili, der sich im Testspiel gegen die U23 von Borussia (0:3) das Sprunggelenk gebrochen hat.

Zwar bemängelte Winkens noch so einiges, es scheint aber eher „Jammern auf hohem Niveau“ zu sein. Um Mängel zu erkennen und zu beheben, dient natürlich eine Saisonvorbereitung inklusive der Testspiele. „Sowohl Odenkirchen als auch Jüchen hatten letzte Saison konditionelle Probleme. Die gilt es in erster Linie auszubügeln, was auch geschehen ist“, sagt Winkens.