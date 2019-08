Heimspiel in Mönchengladbach : Nur Martin kann beim GHTC jubeln

Mönchengladbach Der Slovake gewinnt gegen seinen Trauzeugen und in seinem Doppel – das ist aber die einzige Ausbeute der Gladbacher gegen den Rochusclub Düsseldorf. Die zarten Titelträume sind nach der 2:4-Niederlage begraben.

Es ist das Top-Spiel zwischen dem Gladbacher HTC und dem Rochusclub Düsseldorf, und diese beiden schenken sich rein gar nichts: Albert Ramos-Vinolas und Marco Trungelliti bieten bei fast 30 Grad und sengender Sonne Sandplatztennis vom Feinsten. Beide bringen ihre Aufschlagspiele durch, und während Ramos-Vinolas vor allem damit und seinen langen, präzisen Schlägen zum Erfolg kommt, bietet Trungelliti eine ganze Palette packender Aktionen: Bei einem krachenden Aufschlag muss sich der Balljunge mit einem Sprung hinter die Anzeigetafel vor der heransausenden Filzkugel in Sicherheit bringen, dann hat Ramos-Vinolas gegen die ansatzlosen Stops kein Mittel. Ab und an bietet der Düsseldorfer Serve and volley an, dann diktiert er wieder von der Grundlinie oder macht den Punkt am Netz mit einem eingesprungenen Schmetterball.