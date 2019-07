Tennis : GHTC verpasst den Sprung an die Spitze

Tim Sandkaulen feierte in seinem ersten Einzel-Einsatz in dieser Saison für den GHTC direkt seinen ersten Sieg gegen Köln. In Aachen ging das Eigengewächs im Einzel leer aus. Foto: Henrik Schmidt/GHTC

Mönchengladbach Auf den 4:2-Heimsieg am Samstag gegen den Kölner THC Rot-Weiss folgt am Sonntag eine 2:4-Niederlage bei TK Kurhaus Aachen. „Es war ein gebrauchter Tag für uns“, findet Teamchef Henrik Schmidt. Sein Team rutscht damit von Rang zwei auf vier ab.

Um 18.05 Uhr am Sonntag war klar, dass der Gladbacher HTC nicht die Tabellenführung der Bundesliga übernehmen würde. Denn zu diesem Zeitpunkt machte Pablo Cuevas das 11:9 im Match-Tie-Break gegen Andrej Martin und fuhr so den dritten Einzelsieg für den Gastgeber TK Kurhaus Aachen ein. So konnten die Gäste nicht davon profitieren, dass der zuvor so souveräne Tabellenführer und Deutsche Meister Grün-Weiss Mannheim beim 3:3 in Köln einen Zähler liegengelassen hatte, neuer Spitzenreiter ist nun der große Gladbacher Rivale Blau-Weiss Krefeld, der GHTC rutschte von Rang zwei auf vier.

Letztlich mussten die Gäste ohne Punkte aus Aachen abreisen, 2:4 hieß es nach mehr als neun Stunden dank einiger Regenunterbrechungen aus ihrer Sicht – es war die erste Saisonniederlage. Neben Martin hatte auch Aleksandr Nedovyesov in seinem Einzel Pech – er unterlag ebenfalls 9:11 im Match-Tie-Break. So blieb es beim einzigen Einzelsieg von Daniel Gimeno-Traver, der Tim Pütz in zwei Sätzen schlug. Für den zweiten Punkt war das Doppel aus Tim Sandkaulen und Nedovyesov verantwortlich.

Statistik Nur Gimeno-Traver gewinnt beide Einzel Gladbacher HTC - Kölner THC Rot-Weiss 4:2 (3:1). Einzel: Sandkaulen - Naw 7:5, 5:7, 11:9; Martin - Brown 7:6, 6:2; Gimeno-Traver - Choinski 7:6, 6:3; Fucsovics - Coppejans 6:2, 5:7, 6:10. Doppel: Fucsovics/Sandkaulen - Coppejans/Born 7:6, 0:6, 7:10; Martin/Jebavy - Naw/Koch 6:4, 6:4. TK Kurhaus Aachen - Gladbacher HTC 4:2 (3:1). Einzel: Langer - Sandkaulen 7:6, 7:5; Baldi - Nedovyesov 4:6, 6:3, 11:9; Pütz - Gimeno-Traver 5:7, 2:6; Cuevas - Martin 6:3, 5:7 11:9. Doppel: Baldi/Langer - Nedovyesov/Sandkaulen 3:6, 7:6, 8:10; Cuevas/Pütz - Martin/Gimeo-Traver 6:4, 6:2.

GHTC-Teamchef Henrik Schmidt sagte: „Wir sind ziemlich enttäuscht gerade, es war ein gebrauchter Tag für uns.“ Zunächst hatte Jiri Vesely aus privaten Gründen absagen müssen, was die Planung der Gladbacher etwas durcheinanderbrachte. Dann regnete es in Aachen so sehr, dass die erste Runde in der Halle gespielt werden musste. „Da war das Spiel von Sandkaulen 50:50, und Nedovyesov hat seinen Gegner dominiert und sogar 6:2 im Match-Tie-Break geführt. Er hat unglaublich gespielt, aber dann gab es einige enge Entscheidungen, wo man auf dem Teppich in der Halle nicht sehen konnte, ob der Ball drin war oder nicht. Wenn wir nach der ersten Runde 2:0 führen, hätte sich Aachen nicht beschweren können“, fand Schmidt.

Auch draußen wurde es nicht wirklich besser, wie das Beispiel von Andrej Martin zeigt. „Er spielt die ganze Saison unfassbar stark, aber dann verschlägt er im Match-Tie-Break zwei Schmetterbälle, die er sonst locker nutzt. Es waren wahrscheinlich seine einzigen schlechten Schläge im ganzen Spiel. Das war unglaublich bitter“, sagte Schmidt. Zu allem Überfluss mussten vier Spieler ihre Flüge umbuchen, weil das Spiel in Aachen bis deutlich nach 20 Uhr dauerte.