Gute Ergebnisse in Ulm : LAZ-Trio ist bei den Deutschen Meisterschaften gut unterwegs

Ulm Anna Bommes wird in Ulm Fünfte über 1500 Meter Hindernis, Christina Lehnen Siebte. Victoria Datta steigert sich und wird Elfte über 400 Meter.

Die 15-jährige Victoria Datta, die mit ihrer Vorleistung von 59,00 Sekunden über 400 Meter den 21. und abschließenden Platz der Meldeliste belegte, bekam in ihrem ersten Vorlauf die ungünstige Bahn eins zugelost. In der Mittagshitze (36 Grad im Schatten) ging sie ihr Rennen flott an und passierte die 200-Meter-Marke nach 28 Sekunden. In der zweiten Kurve wirkte ihr Schritt nicht mehr ganz so druckvoll. Doch eingangs der Zielgeraden forcierte sie das Tempo, lief an zwei Mitstreiterinnen vorbei und kam als Sechste ihres Vorlaufes in 59,54 Sekunden ins Ziel. Nach dem zweiten Vorlaufs stand für sie fest: Sie hatte zwei weitere Läuferinnen hinter sich gelassen und durfte sich über Rang elf von 15 Athletinnen freuen.