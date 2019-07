Tennis : Der GHTC will mehr als nur Printen

Marton Fucsovics gibt Samstag seine Saisonpremiere. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Für seinen Doppelspieltag hat der GHTC ein starkes Team parat: Marton Fucsovics gibt am Samstag im Heimspiel gegen Rot-Weiß Köln, das mit dem Ex-Gladbacher Dustin Brown kommt, sein Debüt in dieser Saison. Am Sonntag folgt die Top-Partie in Aachen, wo der GHTC seinen zweiten Tabellenplatz verteidigen will. In beiden Spielen fehlt Philipp Kohlschreiber, der sich in seiner Heimat auf das Turnier in Kitzbühel vorbereitet, wo die Bälle anders fliegen.

Am Freitagmittag fuhr Henrik Schmidt zum Düsseldorfer Flughafen, um dort Marton Fucsovics einzusammeln. Der Ungar, in dieser Spielzeit die Nummer zwei des Gladbacher HTC, wird damit im Heimspiel am Samstag (12 Uhr) gegen Rot-Weiß Köln seine Saison-Premiere geben, nachdem er bei den German Open in Hamburg dem top-gesetzten Österreicher Dominic Thiem unterlegen war.

Dort hatte Fucsovics zum Auftakt die Nummer eins seines Klubs ausgeschaltet, dennoch wird Philipp Kohlschreiber weder Samstag gegen Köln noch Sonntag bei der Top-Partie gegen Kurhaus Aachen antreten. „Er wohnt ja in Kitzbühel und tritt am Montag auch bei dem Turnier dort an. Das Hin und Her hätte wenig Sinn gemacht“, sagt Schmidt. Der GHTC-Teamchef erklärt: „In der Höhe von Kitzbühel fliegen die Bälle ganz anders als am Niederrhein. Sie fliegen weiter, kommen deutlich später runter. Das muss man schon vorher richtig trainieren, darum wäre es in diesem Fall ein Nachteil gewesen, wenn Kohli vorher bei uns Bundesliga gespielt hätte. So kann er sich drei, vier Tage auf die Bedingungen vorbereiten.“

Das Team, das der GHTC am Samstag stellen wird, kann sich aber auch so sehen lassen. Neben Fucsovics, derzeit die Nummer 50 der Tenniswelt, sind Andrej Martin, Daniel Gimeno-Traver, Eigengewächs Tim Sandkaulen und Roman Jebavy fest dabei, Jiri Vesely und Adrian Menendez stehen auf Abruf bereit, Aleksandr Nedovyesov und Robin Haase könnten noch dazustoßen. Auf Kölner Seite hat sich der ehemalige GHTC-Spieler Dustin Brown angekündigt, der in Gladbach immer noch sehr beliebt ist. „Wir wollen unsere Heimspiele immer mit der bestmöglichen Formation bestreiten,weil wir den Leuten ja auch etwas bieten wollen: gute Stimmung, eine volle Hütte und Weltklasse im Klub zum Anfassen“, sagt Schmidt.