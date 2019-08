Niederrheinpokal : Hardt siegt 6:0 zum Start des Niederrheinpokals

Mönchengladbach Bereits eine Woche früher als viele Gladbacher Vereine hatte der SC Hardt seine erste Pflichtaufgabe: das Heimspiel gegen Oberhausen-Sterkrade, ebenfalls ein A-Ligist, in der ersten Runde des Niederrheinpokals. Es gab einen klaren 6:0-Sieg.

Im Anschluss verpassten sowohl Janpeter Zaum als auch Vitali Kwitko eine flache Hereingabe und somit die mögliche Führung. Dann war eine Viertelstunde Ruhe, ehe Kwitko auf links angespielt wurde und den Ball flach ins lange Eck zum 1:0 einschob. In der 37. Minute erneut ein langer Pass aus der Abwehr auf Janpeter Zaum, der das 2:0 markierte. Nach dem Seitenwechsel operierte der Gast dann wesentlich aggressiver und hatte gleich fünf Torschüsse in acht Minuten, traf aber nicht. In der 55. Minute wurde Goman im Strafraum von den Beinen geholt, aber Nils Schleszies traf mit dem fälligen Strafstoß nur die Unterkante des Querbalkens. Zaum war das 3:0 nach einem Konter vorbehalten. Ansonsten hätte auch der hinter ihm postierte Kwitko vollstrecken können. Kurz darauf sah der ausgewechselte Oberhausener Maik Kusenberg auf der Reservebank Gelb-Rot. Die Schlussphase war dann ein Scheibenschießen: Goman zum 4:0 (80.), Coenen zum 5:0 (83.) und Nils Schleszies mit dem Schlusspunkt zum 6:0 zwei Minuten vor dem Ende. Coach Raimund Schleszies war mit dem Spiel zufrieden, hofft aber auch, dass sich die Verletzung seines jüngeren Sprösslings als nicht so schlimm erweist.