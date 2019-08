Auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze : GHTC steht vor wegweisendem Derby

Mönchengladbach Mit einem Heimsieg am Sonntag beim „Kid’s Day“ gegen den Rochusclub bliebe die Titelchance für den GHTC bestehen. Der ist derzeit Vierter, im direkten Duell nehmen sich aber der Tabellendritte Aachen und der -zweite Mannheim gegenseitig Punkte ab. Teamchef Henrik Schmidt sieht Tabellenführer Krefeld in der „Pole-Position“, weiß aber auch, dass sein Team noch im Rennen ist.

Das ist nun Blau-Weiss Krefeld vor Grün-Weiss Mannheim und TK Aachen. „Ich hatte vor der Saison ja gesagt, dass ich die drei leicht vor uns sehe, und so ist es dann eben jetzt. Es ist erwartet eng, und ich sehe Krefeld jetzt in der Pole-Position im Kampf um die Deutsche Meisterschaft“, sagt Schmidt, der allerdings auch weiß, dass sich Mannheim und Aachen an diesem Sonntag gegenseitig Punkte abnehmen werden und sein Team damit noch lange nicht aus dem Meisterrennen ist.

Um möglichst lange dabei zu bleiben und vielleicht am letzten Spieltag am Sonntag, 11. August noch Titelchancen im direkten Duell mit Mannheim zu haben, ist also ein Sieg am jetzigen Sonntag (11 Uhr) im Heimspiel gegen den fünftplatzierten Rochusclub fast schon Pflicht. Der GHTC lädt da zu seinem „Kid’s Day“ ein, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt. Als Spieler dabei sind Adrian Menendez, Andrej Martin, Aleksandr Nedovyesov und Eigengewächs Tim Sandkaulen, der im Vorjahr seinen ersten Bundesliga-Einzelsieg überhaupt im Rochusclub feierte. „Je nach Verlauf der Turniere kommt noch ein Spieler dazu“, sagt Schmidt, der sein Düsseldorfer Gegenüber sehr schätzt: „Was Detlev Irmler als ehemaliger Davis-Cup- und World-Team-Cup-Coach und nun seit 30 Jahren als Teamchef geleistet hat und leistet – davor kann ich nur den Hut ziehen. Aber am Sonntag wollen wir natürlich beide gewinnen.“ Sollte der GHTC siegen, wäre Schmidts Stimmung sicher besser als in Aachen und sein Team weiter im Rennen.