Hand.Ball.Herz-Club-Turnier : Der TV Korschenbroich trifft auf internationale Konkurrenz

Korschenbroich Am Samstag sind Limburg, Bocholt und die Rhein Vikings in Korschenbroich zu Gast. Das Hand.Ball.Herz-Club-Turnier ist der Abschluss der Vorbereitung auf die neue Saison.

Für den TV Korschenbroich steht am Samstag sein traditioneller Höhepunkt der Vorbereitung auf die neue Saison in der Nordrheinliga an: Das eigene Hand.Ball.Herz-Club-Turnier beginnt um 13 Uhr, die Waldsporthalle wird sicherlich wieder bestens gefüllt sein. Der TVK spielt zum Auftakt gegen OCI Lions Limburg aus den Niederlanden, das andere Halbfinale bestreiten ab 14.45 Uhr Zweitliga-Absteiger HC Rhein Vikings und der belgische Serienmeister der vergangenen drei Jahre, Handball Achilles Bocholt. Das Spiel um Platz drei steigt gegen 16.30 Uhr, das Finale um 18.15 Uhr.

Er geht als Trainer in seine zweite Saison in Korschenbroich, bei seinem Amtsantritt vor rund einem Jahr hatte er unter anderem gesagt, dass er wieder mehr Zuschauer in die Waldsporthalle locken wolle. Das Fazit: „Wenn man an unser letztes Saisonspiel gegen Dinslaken erinnert, haben wir das Ziel erreicht. Da hatten wir eine ausverkaufte Halle und haben ein tolles Handballspiel gezeigt. Die Leute sind zufrieden in die Pause gegangen, und wir wollen da direkt wieder anknüpfen, damit die Leute auch gerne wiederkommen.“