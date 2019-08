Tennis : Joker Middelkoop rettet den Rochusclub

Der Bundesligist gewinnt mit dem letzten Aufgebot in Mönchengladbach.

Mit dem Erfolg beim HTC war nicht unbedingt zu rechnen, denn die Kaderplanung von Rochusclub-Teamchef Detlev Irmler wurde durcheinander gewirbelt. Eigentlich hätte Filip Horansky (Weltrangliste 187) in Mönchengladbach ein Einzel bestreiten sollen, doch der Slowake kam beim Challenger Turnier im polnischen Sopot bis ins Finale und war deshalb für die Bundesliga unabkömmlich. So mussten also die beiden Doppelspezialisten Matwe Middelkoop (WR Doppel 53) und Hans Podlipnik-Castillo (WR Doppel 103) als Einzelkämpfer ran. Und Middelkoop wurde erneut zum Joker und Punktelieferanten. Der Niederländer rang Aleksandr Nedovyesov (WR 226) in drei Sätzen nieder und gewann zusammen mit Podlipnik-Castillo auch sein Doppel. Weil sich nur Podlipnik-Castillo in seinem Einzel gegen Andrej Martin (WR 120) eine Blöße gab, erkämpften sich die Düsseldorfer den Erfolg, indem sie drei von vier Match-Tiebreaks für sich entschieden.