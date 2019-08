Gladbacherin startet in Berlin : Schneiders freut sich auf das Rennen mit ihrem Vorbild

Leichtathletik Nachdem Paula Schneiders bei den U20-Europameisterschaften den Titel über 3000 Meter Hindernis holte, tritt sie nun bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin an. Dort läuft sie gegen ihr Vorbild Gesa Felicitas Krause.

„Sie ist die jüngste LAZ-Teilnehmerin, die jemals bei den Großen Deutschen auf der Bahn teilnimmt“, sagt LAZ-Trainer Johannes Gathen, der am Samstag in der Früh nach Berlin fliegt. In der Bundeshauptstadt will Schneiders noch einmal in das Wettkampfgeschehen eingreifen. Auf ihrem Programm steht dann wieder die 3000-Meter-Hindernis-Strecke. Auf dieser Distanz steht sie derzeit in der Deutschen Bestenliste der Frauen von Woche zu Woche mit ihrer neuen Bestzeit von 10:08,66 Minuten an achter Stelle. In Berlin rechnet sich das junge Mönchengladbacher Talent nichts aus, aber freut sich schon riesig: „Im Vordergrund stehen für mich die ersten Erfahrungen der großen Meisterschaft und das gemeinsame Rennen mit meinem Vorbild Gesa Felicitas Krause“, sagt sie.