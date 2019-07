Tennis : Die Doppel bringen dem GHTC das Remis

Mönchengladbach Der Tabellenzweite der Tennis-Bundesliga liegt nach den Einzeln 1:3 beim Aufsteiger TC Großhesselohe zurück. Am Ende darf er sich aber über ein 3:3 freuen und bleibt in dieser Saison weiter unbesiegt. Das trifft auch auf das siegreiche Doppel aus Spezialist Roman Jebavy und Eigengewächs Tim Sandkaulen zu.

So lagen die Gladbacher, die als Tabellenzweiter angereist waren, nach den Einzeln 1:3 hinten und mussten nun beide Doppel gewinnen, um in dieser Spielzeit unbesiegt zu bleiben. Dafür griff Schmidt auf ein in dieser Saison bereits bewährtes Duo zurück: Doppel-Spezialist Roman Jebavy und Eigengewächs Tim Sandkaulen, die schon beim 6:0-Heimsieg über TK BW Aachen gewonnen hatten, siegten nun auch in Großhesselohe – mit 10:7 im Match-Tie-Break gegen Miedler/Krawietz. Das war gerade für den jungen Gladbacher ein tolles Erlebnis, Sandkaulen darf sich nun also Grand-Slam-Sieger-Besieger nennen. Damit verkürzten die Gäste auf 2:3. Im zweiten Doppel hatten es Nedovyesov und Skugor mit der Top-Paarung Nikolz Basilashvili und Daniel Brands zu tun, nach gewonnenem ersten Satz gaben sie den zweiten ab und lagen auch im Match-Tie-Break hinten. Doch dann steigerten sich die Gladbacher und marschierten vom 4:4 auf 8:4 davon, nach rund sieben Stunden Medenspielzeit gewannen sie den finalen Satz 10:6 und schafften so das 3:3 für den GHTC.