Fußball : VfL Jüchen/Garzweiler holt sechs Kicker vom Nachbarn aus Odenkirchen

Der vielseitig verwendbare Adama Bancé (r.) war in der vergangenen Saison 31 Mal für die SpVg Odenkirchen im Einsatz. Foto: Theo Titz

Jüchen Der Absteiger aus der Landesliga macht seine Mannschaft stark für die Bezirksliga. Viele Spieler haben unter dem neuen Trainerduo des VfL schon früher gearbeitet.

Seit Sonntag ist der VfL Jüchen/Garzweiler auch offiziell kein Landesligist mehr – doch von Abstiegs-Blues ist rund um die Stadionstraße rein gar nichts zu spüren. Im Gegenteil, der von Christoph Sommer angeführte Vorstand strickt gemeinsam mit dem neuen Trainer-Duo Marcel Winkens/Christoph Coersten hocherfolgreich an einer schlagkräftigen Truppe für die anstehende Bezirksliga-Spielzeit. Sommer: „Nach der Saison ist vor der Saison.“ Fündig geworden ist der VfL dabei vor allem beim Lokal- und Ligarivalen SpVg Odenkirchen, den es am Sonntag mit der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Mönchengladbach ebenfalls noch erwischt hatte: Nach Stammkeeper Kevin Afari wechseln nun auch Adama Bancé (24), Michael Miodek (26), Marcel Pohl (21) sowie Sven (26) und Pascal Moseler (24) von der Einruhr- an die Stadionstraße.