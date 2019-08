Faustball : Faustballer des TuS haben viel Grund zur Freude

Mönchengladbach Mit einem Mini-Kader werden die Wickrather Zweiter bei der Norddeutschen Meisterschaft und qualifizieren sich damit für die nationalen Titelkämpfe Anfang September. In ihren Reihen haben sie einen frischgebackenen Europameister. Auch die erste Herren-Mannschaft darf jubeln: Sie spielt auch nächstes Jahr in Liga zwei.

Anfang September haben die Jugend-Faustballer des TuS Wickrath ihren großen Höhepunkt: Am Wochenende 7./8. September geht es in Hallerstein/Saale (Bayern) um die Deutsche Meisterschaft der Altersklasse U18. Die Qualifikation dafür schafften die Wickrather bei den Norddeutschen Meisterschaften in Wardenburg (Niedersachsen), als sie Zweiter wurden. Dabei gewannen sie gegen den TV Wahlscheid (11:5, 11:3), verkrafteten eine Niederlage gegen den späteren Norddeutschen Meister TV Brettorf (9:11, 13:15) und besiegten noch den MTV Wangersen (10:12, 11:8, 11:9) und den Ahlhorner SV (11:8, 11:8).

Dabei war der TuS nur mit der Minimalzahl von fünf Aktiven angetreten, hatte aber in Maximilian Hoverath einen frischgebackenen Europameister auf der Schlagposition an Bord. Mit der U18-Nationalmannschaft hatte Hoverath das Finale gegen Österreich 4:11, 11:9, 15:13, 8:11 und 14:12 gewonnen und ist nun der erste Wickrather, der einen europäischen Titel errang.

Grund zur Freude hatte auch die Erste Herren-Mannschaft, die dank der Schützenhilfe aus Leichlingen den Klassenerhalt der 2. Bundesliga feiern durfte. Durch die eigenen Ergebnisse (1:3 gegen Brettorf und 3:1 gegen Wangersen) war der TuS Drittletzter der Zweiten Liga, was je nach Aufstiegskonstellation zu Liga eins zum Abstieg geführt hätte. Da aber Leichlingen in der Relegation zur Bundesliga den Sprung schaffte, tritt der TuS auch in der Saison 2020 in der Zweiten Liga an.