7 Neue kommen vom Rivalen : Im neuen Jüchen steckt viel Odenkirchen

Mönchengladbach Nach dem Abstieg aus der Landesliga will der VfL in der Bezirksliga eine gute Rolle spielen. Dafür soll nicht nur das neue Trainergespann sorgen, sondern auch sieben Spieler, die aus Odenkirchen kommen.

Der VfL Jüchen-Garzweiler hat lange Zeit gehofft, den Abstieg aus der Landesliga noch abwenden zu können. Trotz der Ungewissheit, in welcher Spielklasse die Mannschaft in der kommenden Saison spielen würde, hat der Verein die Planungen konsequent verfolgt. Mit dem Ergebnis, dass der Kader und die Trainer für die Bezirksliga so gut wie feststehen. „Nach der Saison ist vor der Saison,“ sagt der Vorsitzende Christoph Sommer. „Wir haben uns bereits frühzeitig mit der Planung für die Landesliga, aber auch für die Bezirksliga beschäftigt.“