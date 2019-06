Neubau in Mönchengladbach : Wilberz Stiftung baut an der Hindenburgstraße

Wilberz Stiftung baut an der Hindenburgstraße

Neubau in Mönchengladbach

Norbert Bienen, Ernst Kreuder, Stephan Brings, Janine Heimes und Michael Meuser bei der Vorstellung des Neubaus an der Hindenburgstraße. Foto: Isabella Raupold

Mönchengladbach Wo einst die Buchhandlung Wackes war, entsteht ein Neubau. Er wird Platz für Büroräume bieten und eine große Verkaufsfläche haben.

Noch sieht das Gebäude an der Hindenburgstraße 139 zwischen TK Maxx und Galeria Kaufhof aus wie 1965. Doch die ersten Abrissarbeiten haben schon begonnen. Der Standort, der seit mehr als 200 Jahren eigentlich nur eine Bestimmung kannte, nämlich den Verkauf von Büchern, wird demnächst einem neuen Komplex mit großzügigen Büroräumen und einer modernen Verkaufsfläche weichen. „Viele eingesessene Gladbacher kennen die Buchhandlungen Boltze noch und anschließend Wackes. Auch ich habe hier meine Reclamhefte gekauft“, erzählt Architekt Stephan Brings. „Die Mietverträge der Buchhandlung und des Reisebüros liefen aus. Da standen wir vor der Frage: sanieren oder doch ein Neubau?“, sagt Michael Meuser, Vorstand der Josef und Hilde Wilberz-Stiftung.

Eine ursprünglich angedachte Modernisierung des Gebäudes erwies sich nach einer Prüfung unter dem Aspekt der Barrierefreiheit und unter energetischen Gesichtspunkten als nicht sinnvoll. So riet Bienen + Partner der Wilberz-Stiftung zu einem Neubau. Das Unternehmen wird die Projektentwicklung begleiten und ist für die Vermietung der Einzelhandels- und Büroflächen zuständig.

Die großflächige verglaste Fassade wird sich in das Bild der beiden Nachbargebäude einfügen. Die vier ersten Etagen sind bündig zu den Nachbargebäuden, die fünfte Etage liegt etwas zurück und wird eine Terrasse bekommen. „Die Verkaufsfläche erlaubt jegliche Nutzung. Durch die hohen Decken ohne Pfeiler erhalten die Räume Loftcharakter“, sagt Architekt Stephan Brings. Zu der 315 Quadratmeter großen Ladenfläche gehört in Zukunft auch ein Lagerraum. In den vier Obergeschossen werden Büroräume entstehen. Auf der Rückseite, von der Steinmetzstraße befahrbar, sind sieben Stellplätze für die künftigen Mieter vorgesehen. Mit einer Heiz-Kühldecke, einer Luftwärmepumpe sowie Sonnenschutzverglasung ist das neue Gebäude auch technisch auf dem neuesten Stand.