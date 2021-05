Themenwoche Umwelt und Natur : Stadt will Solarenergie verstärkt fördern

Düsseldorf Städtische Gebäude sollen mit Photovoltaik-Anlagen nachgerüstet werden. Private Hausbesitzer erhalten Fördergelder, Informationen und Beratungen.

Photovoltaikanlagen sind gefragter denn je, denn sie sparen Geld und mit ihnen kann jeder aktiv zum Klimaschutz beitragen. Hinzu kommt, dass durch leistungsstärkere und lichtsensiblere Photovoltaik-Module inzwischen fast jedes Dach für die Gewinnung von Sonnenenergie geeignet ist. Früher waren dies nur gut 50 Prozent der Häuser, nämlich Gebäude mit Dachflächen in Richtung Süden. Selbst kleine Solarmodule auf dem Balkon können sich inzwischen lohnen, so dass auch Mieter die erneuerbare Energie selbständig nutzen können. „Diese Steckersolargeräte sind technisch sehr einfach und sicher. Nur die Anmeldung beim Düsseldorfer Netzbetreiber ist leider noch etwas kompliziert“, sagt Thomas Seltmann von der Verbraucherzentrale NRW.

Dennoch ist beim Ausbau der Solarenergie in Düsseldorf noch viel Luft nach oben. Von den rund 71.300 Wohngebäuden haben bislang nur gut 1560 Photovoltaik-Anlagen installiert. Diese erzeugen rund 26 Gigawattstunden Strom pro Jahr. Das entspricht etwa dem Stromverbrauch von 7400 Vier-Personen-Haushalten oder 0,8 Prozent des gesamten Stromverbrauchs in der Stadt.

Feuer auf Gedenktafel an ehemaliger Synagoge in Düsseldorf

Staatsschutz ermittelt : Feuer auf Gedenktafel an ehemaliger Synagoge in Düsseldorf

Warum Düsseldorf Kinder in ärmeren Vierteln besonders fördern will

Folgen der Pandemie : Warum Düsseldorf Kinder in ärmeren Vierteln besonders fördern will

Die Stadt möchte die Quote massiv verbessern, zumal nach dem vom Rat im Jahr 2017 verabschiedeten Klimaschutzkonzept Düsseldorf bis zum Jahr 2035 klimaneutral sein soll. Wichtiger Baustein des Konzeptes ist die „Ausbauinitiative Photovoltaik“. Denn die Solarenergie hat in Düsseldorf das größte Ausbaupotenzial unter den erneuerbaren Energien.

Aktuell bestehen auf städtischen Dächern 53 Anlagen, weitere 16 befinden sich in der konkreten Umsetzungsplanung. Zu den Standorten gehören der Betriebshof des Gartenamtes an der Straße Stockumer Höfe, die Turnhalle der Franz-Vaahsen-Schule in Wittlaer und das Eisstadion an der Brehmstraße.