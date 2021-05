Nach Brand in Mehrfamilienhaus : Ein 56-Jähriger soll das Feuer vorsätzlich gelegt haben

Mönchengladbach Der Tatverdächtige befindet sich jetzt in einem Justizvollzugskrankenhaus. Eine Richterin hatte für ihn U-Haft wegen schwerer Brandstiftung angeordnet.

Die Polizei hat einen 56-Jährigen festgenommen, dem schwere Brandstiftung vorgeworfen wird. Er soll vorsätzlich in einem Mehrfamilienhaus an der Saarstraße ein Feuer gelegt und dabei seine Nachbarn gefährdet haben.

Zeugen hatten in der Nacht zum 16. April die Feuerwehr gerufen, weil im Flur und auch in Wohnungen des Hauses die Rauchmelder angeschlagen hatten. Die Einsatzkräfte mussten die Wohnungstür gewaltsam öffnen, da sich die darin befindliche Person weigerte, dies zu tun. Sie brachten den 56-jährigen Mieter aus der Wohnung und löschten das Feuer.

Durch das Feuer war in der angemieteten Wohnung des 56-Jährigen und auch am Gebäude erheblicher Schaden entstanden, so die Polizei. Weitere Personen und Wohnungen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen, da die Feuerwehr die weitere Ausbreitung des Brandes verhindern konnte.