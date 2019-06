Hockey : Der Aufstieg soll nicht das Ende sein

Mönchengladbach Die Hockey-Damen des Gladbacher HTC wollen sich auch in der Regionalliga weiterentwickeln. Ihr Trainer Nils Helbig findet, sein Team habe bereits das erfrischendste und offensiv attraktivste Hockey der Oberliga geboten.

Die Hockeyspielerinnen des Gladbacher HTC haben nach nur einem Jahr den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga geschafft. Und das in beeindruckender Manier schon drei Spieltage vor dem Saisonende. Nach dem 4:1 (4:0)-Sieg über den Düsseldorfer SC liegt der GHTC in der Oberliga zehn Zähler vor Verfolger HTC SW Bonn und ist daher nicht mehr einzuholen. Trainer Nils Helbig war spielerisch allerdings nur mit der ersten Halbzeit einverstanden: „Wir waren durchweg das bessere Team und haben zur Pause verdient mit vier Toren geführt. In der zweiten Hälfte lief es leider vor dem Tor nicht mehr, wodurch wir uns mit dem 4:1 begnügen mussten.“ Für die Tore gegen die Landeshauptstädter sorgten Christine Fingerhuth (2), Nina Starck und Silke Ungricht.