Betreuung in Mönchengladbach : Sommerferien im Hardter Wald

In einem Workshop können Kinder in den Ferien das Bogenschießen lernen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Mönchengladbach Die Wirtschaftsjunioren bieten in den Sommerferien am Wilhelm Kliewer Haus Workshops an. Mit dabei sind unter anderem Geocaching, Bogenschießen und ein Kletterturm.

Für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und zwölf Jahren bieten die Wirtschaftsjunioren Mönchengladbach in den Sommerferien wieder die „Wonder Joe‘s Ferienwelt“ an. Im Hardter Wald rund um das Wilhelm Kliewer Haus wird es im August Workshops und Sportangebote geben. Dazu zählen unter anderem Klettern am Kletterturm und im Hochseilgarten, Bogenschießen und Geocaching. Mit der Ferienbetreuung wollen die Wirtschaftsjunioren berufstätige Eltern unterstützen.