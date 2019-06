Konferenz in Mönchengladbach : Dekane tagen in der Hochschule Niederrhein

Mönchengladbach Es geht um die Verbindung zwischen Hochschule und Wirtschaft.

Rund 90 Fachleute treffen sich derzeit in Mönchengladbach: Die Dekane der Wirtschaftswissenschaften der Fachhochschulen aus ganz Deutschland und den deutschsprachigen Nachbarländern sind im Rahmen der 95. Bundesdekanekonferenz in der Stadt. Drei Tage lang widmen sie sich dem Thema der nachfrageorientierten Entwicklung von Studiengängen als Verbindung zwischen Hochschule und Wirtschaft. „How to match“ lautet die Überschrift.

Der Bereich Wirtschaftswissenschaften ist nicht nur der größte Fachbereich der Hochschule Niederrhein, er kann auch auf hohe Kompetenz bei der Entwicklung von Studiengängen in Kooperation mit der heimischen Wirtschaft verweisen. „Wir haben vor zwei Jahren den trialen Studiengang Handwerksmanagement eingeführt und in Zusammenarbeit mit den Banken den Bachelor Banking and Finance“, sagt Professor Siegfried Kirsch, Dekan der Wirtschaftswissenschaft. So berichtet etwa mit Alberto Dörr, Direktor der Santander Universität Deutschland, ein Kooperationspartner über die nachfrageorientierte Konzeptionierung eines Studiengangs. Auch der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks wird seine Erfahrungen schildern.