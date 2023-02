Grünflächen in Mönchengladbach Neue Bäume im Geropark gepflanzt

Die Baumsorten reichen dabei von Ginkgo, über Vogel-Kirsche und Scharlach-Kirsche bis hin zu Sumpf-Eichen. Zwischen acht und 15 Jahre sind die Gehölze in einer Baumschule gewachsen. Jetzt stehen sie in Gruppen am Fuß des Abteibergs. Aber auch Bäume, die alleine im Park stehen, sind dabei. Unter anderem wurde eine Sumpf-Eiche am neuen Holzsteg am westlichen Ende des Geroweihers gepflanzt. „Bei der Auswahl der Bäume haben wir auf eine große Vielfalt geachtet, sei es bei der Färbung des Laubes im Herbst oder beim Pollen- und Nektarangebot für Insekten“, sagt Jana Seibel-Schneider aus dem Projektteam der Stadtverwaltung.