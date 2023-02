Sicherheit im Straßenverkehr Aufklären mit Schockfotos und Fahrsimulator

Oberstufenleiter Sven Dillmann ist mit vor Ort. Er sieht die Verkehrserziehung als eine Aufgabe der Schule. Daher biete diese den Oberstufenschülern als Teil der Projektwoche in Kooperation mit der Mönchengladbacher Polizei ein Verkehrssicherheitstraining an. Die Schüler seien gerade in einem Alter, in dem sie den Führerschein machen. Daher sei es das Ziel, diese auf die „Ablenkungen im Straßenverkehr“ und auf potenzielle Gefahren aufmerksam zu machen, sagt Lehrer Dillmann. Im vergangenen Jahr hätten die Schüler in Kooperation mit dem ADAC einen Überschlagssimulator getestet. Dieses Mal werde der Fahrsimulator der Verkehrswacht Mönchengladbach zur Prävention genutzt, sagt Dillmann weiter.