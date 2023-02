Karneval in Mönchengladbach Wie Schüler das Sessionsmotto gemalt haben

Die Sieger bekommen Geldpreise, die der MKV zur Verfügung stellt. Während es für den ersten Platz in der jeweiligen Kategorie 125 Euro gibt, bekommt der zweite Platz 100 Euro, und der Drittplatzierte darf sich über 75 Euro freuen. Außerdem stellt die Sparkasse für alle teilnehmenden Klasse einen Geldbetrag in Höhe von 50 Euro zur Verfügung. Jeweils fünf Personen der Siegerklassen können auf dem Sparkassenwagen beim VDZ mitziehen. Zudem gibt für die Gewinnerklassen Karten für die Tribüne am Alten Markt.